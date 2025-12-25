Známa belehradská rocková skupina Kanda, Kodža i Nebojša po niekoľkých rokoch zverejnila novú pieseň Što pre a nahrala k nej videoklip. Podľa správy z vydavateľstva Mascom, v nasledujúcom roku možno očakávať aj nový minialbum tohto bandu.
Kanda, Kodža i Nebojša uviedli určité novinky v samotnom skladateľskom prístupe a aranžmánoch, pokým rozpoznateľným znakom aj naďalej zostáva charakteristický spev Olivera Nektarijevića. K zvukovému osvieženiu prispel aj nový gitarista Damjan Babić, známy ako člen viacerých belehradských alternatívnych skupín (Crvi, Trenje, Kriške, Zemlja br. 9, Bitipatibi, Tussilago).
Zdroj: Mascom