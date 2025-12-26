1776 – víťazstvo amerického vojska pod vedením generála Georga Washingtona pri Trentone znamenalo začiatok obratu v americkej vojne za nezávislosť.
1822 – narodil sa v Tisovci politik, publicista, zberateľ ľudových rozprávok a povestí Štefan Marko Daxner, jeden zo zakladateľov Matice slovenskej.
1871 – vyšli prvé srbské divadelné noviny Pozorište, ktoré založilo Srbské národné divadlo v Novom Sade.
1891 – narodil sa americký prozaik Henry Miller.
1892 – narodil sa v Mošovciach básnik a literárny historik Štefan Krčméry.
1893 – narodil sa čínsky revolucionár a štátnik Mao Ce-tung, jeden zo zakladateľov Komunistickej strany Číny, ktorá v roku 1949 v Pekingu vyhlásila Čínsku ľudovú republiku.
1943 – Scharnhorst, posledná veľká nemecká bojová loď, bola potopená britským námorníctvom v druhej svetovej vojne.
1963 – narodil sa dánsko-americký bubeník Lars Ulrich, spoluzakladateľ svetoznámej skupiny Metallica.
2004 – obrovská morská vlna cunami spôsobená zemetrasením pri indonézskom ostrove Sumatra zaplavila pobrežia Indonézie, Srí Lanky, Indie, Thajska, Maldív a Malajzie a zabila viac ako 280 000 ľudí.
2012 – v Číne bola uvedená do prevádzky najdlhšia super-vysokorýchlostná železničná trať na svete, ktorá spája Peking a Guangzhou na juhu krajiny. S vlakom, ktorý sa pohybuje rýchlosťou okolo 300 kilometrov za hodinu, pričom maximálna možná rýchlosť je 350 km/h, sa dá tá cesta prejsť za osem hodín.