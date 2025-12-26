V Kulpíne je už peknou tradíciou, že dedko Mráz prechádza dedinou na koči s konským záprahom, aby rozviezol darčeky najmladším Kulpínčanom.
Ani počas tohtoročných vianočných sviatkov dvaja dedkovia Mrázovia (Zoroslav Zima a Marian Šimo) nemeškali. S vyparádenými koňmi a naloženým kočom obchádzali poslušné deti a odovzdávali im balíčky pod stromčeky. Bola to zaujímavá a veselá atrakcia pre celú dedinu. Keď tento parádny záprah prechádzal ulicami, radosť neskrývali ani deti, ani dospelí.
Táto krásna tradícia v Kulpíne pretrváva vďaka ochotným entuziastom, ktorí zachovávajú čaro vianočných sviatkov a prinášajú radosť predovšetkým deťom.