Predseda vlády Srbska Đuro Macut sa včera stretol so zástupcami mliekarní a obchodných reťazcov. Na stretnutí hovorili o prekonaní možných dôsledkov krízy vo výrobe mlieka na európskom trhu pre srbský trh.
Macut na stretnutí, na ktorom sa zúčastnili aj minister poľnohospodárstva Dragan Glamočić, ministerka hospodárstva Adrijana Mesarovićová a ministerka zahraničného a vnútorného obchodu Jagoda Lazarevićová, zdôraznil, že poruchy na trhoch krajín Európskej únie vedú aj k nestabilite trhu a tlakom na domácich výrobcov. Premiér odkázal, že vláda v spolupráci s domácimi výrobcami mlieka a obchodnými reťazcami urobí všetko pre to, aby sa našli riešenia a zabránilo eskalácii týchto problémov. Zároveň upozornil, že nebude tolerovaná žiadna forma ohrozovania domácej výroby.
Zástupcovia mliekarní uviedli dôvody svojich obáv, pričom osobitne poukázali na clá, ktoré Spojené štáty americké zaviedli voči európskym výrobcom syrov, keďže domáce mliekarne sú prevažne exportne orientované. Podľa ich slov je jedným z problémov aj negatívna kampaň, ktorá sa vedie najmä prostredníctvom sociálnych sietí, a to tvrdenia, že v Srbsku nie je dostatok kráv a že mliečne výrobky v obchodoch nie sú vyrobené z domáceho mlieka.