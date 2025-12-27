1566 – narodil sa vo Vroclave renesančný humanista, lekár a anatóm slovenského pôvodu Ján Jessenius, ktorý v Prahe uskutočnil prvú verejnú pitvu ľudského tela.
1571 – narodil sa nemecký astronóm, fyzik a matematik pôsobiaci aj na dvore cisára Rudolfa II. Johannes Kepler, objaviteľ troch základných zákonov pohybu nebeských telies.
1639 – narodil sa v Bijacovciach jezuita a misionár Ján Simonides, vyhlásený v roku 1950 za blahoslaveného.
1786 – cisár Jozef II. vydal dekrét o pestovaní materinských jazykov.
1806 – Osmanská ríša vyhlásila vojnu Rusku, ktorá sa skončila 28. 5. 1812 víťazstvom Ruska.
1822 – narodil sa francúzsky biológ, mikrobiológ a objaviteľ Louis Pasteur, ktorý položil základy mikrobiológie, lekárskej imunológie a stereochémie.
1901 – narodila sa nemecko-americká herečka a speváčka Marlene Dietrichová, ktorú preslávil hneď prvý film Modrý anjel, kde si zahrala zvodnú speváčku Lolu Lolu. Následne odišla do Hollywoodu. Natočila viac ako 50 filmov a za film Morocco bola v roku 1932 nominovaná na Oscara. Zomrela roku 1992.
1904 – narodil sa v Budapešti básnik, novinár a politik Ladislav Novomeský, ktorý bol v medzivojnovom období ľavicovým novinárom a členom skupiny DAV. Je autorom zbierok Nedeľa, Romboid, Otvorené okná, Svätý za dedinou, Pašovanou ceruzkou a po dlhšej odmlke vydal zbierky Do mesta 30 minút a Stamodtiaľ a iné. Zomrel roku 1976.
1949 – Holandsko uznalo nezávislosť Indonézie.
1978 – po 40 rokoch diktatúry bola v Španielsku nastolená demokracia.
2007 – zavraždená bola Bénazír Bhuttová, pakistánska premiérka.