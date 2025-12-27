Priemerná októbrová čistá mzda v Srbsku dosiahla 110 670 dinárov a údaje Republikového štatistického úradu ukazujú, že najvyšší priemer mali programátori – 290 824 dinárov, zatiaľ čo najnižšie mzdy boli v osobných službách a dosahovali 65 568 dinárov.
Priemer vyšší ako 200 000 dinárov bol zaznamenaný v leteckej doprave – 247 922 dinárov a vo vedeckom výskume a vývoji – 213 015 dinárov.
Priemerná mzda v spracovateľskom priemysle, ktorý zamestnáva veľký počet pracovníkov, dosiahla 99 437 dinárov, pričom rozdiely medzi odvetviami sa pohybovali od 72 182 dinárov v spracovaní dreva (okrem nábytku) až po 162 981 dinárov v tabakovom priemysle.