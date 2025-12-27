Basketbalový klub Partizan Belehrad sa nachádza v agónii. V regionálnej basketbalovej ABA lige to ešte nejako aj zvláda, no v EuroLeague má za sebou jedno z najhorších období v posledných rokoch.
Žiaľ, ani v nadchádzajúcich dňoch sa nezdá, že by sa situácia mala výraznejšie zlepšiť. Ak sa v radoch čierno-bielych skutočne chcú konsolidovať a vrátiť na správnu cestu, potrebujú absolútny reštart, pretože takto to ďalej nepôjde.
Očividne problémom nebol legenda európskeho a svetového basketbalu a jeden z najlepších trénerov Željko Obradović. Tím belehradského celku totiž pôsobí ako skupina amatérov, ktorí sa zišli a rekreačne si zahrajú basketbal na akomsi školskom dvore.
V EuroLeague Partizan v piatok na domácej palubovke prehral s Maccabi Tel Aviv výsledkom 87 : 112. Znepokojujúce je zvlášť to, že izraelský klub už dlhšie nepatrí medzi špičku, a preto je prehra o 25 bodov v Belehrade v súboji s týmto celkom skutočnou katastrofou.
V Partizane akoby si na to zvykli. Veď len nedávno čierno-bieli za chotárom v Litve proti Žalgirisu inkasovali ešte jednu stovku, presnejšie utrpeli debakel výsledkom 68 : 109 a predtým doma proti priemernému talianskemu Virtusu prehrali 68 : 86.
Posledný triumf v elitnej európskej súťaži Partizan dosiahol pred dvomi týždňami, keď ako hostiteľ porazil Crvenu zvezdu 79 : 76, ale aj v tom stretnutí prehrával a v závere sa mu podarilo výsledok zvrátiť.
Odkedy Željko Obradović opustil čierno-bielych, Partizan odohral pred svojimi fanúšikmi štyri zápasy. Na troch z týchto štyroch duelov bola zaznamenaná rekordne nízka návštevnosť, zatiaľ čo v súboji s večným rivalom, podľa očakávania, mali sme príležitosť vidieť najvyššiu návštevnosť sezóny.
Partizan bol v predchádzajúcich troch sezónach najsledovanejším klubom EuroLeague. Ak však bude pokračovať aktuálny trend prehier a katastrofálna situácia sa nezlepší, dá sa očakávať, že tím Joana Peñarroyu odovzdá titul najsledovanejšieho európskeho mužstva.
Španielsky tréner debutoval proti Maccabi Tel Aviv na lavičke Partizana, no zmena trénera nemala žiadny účinok. Aspoň zatiaľ. Fanúšikovia Partizana dali jasne najavo, že si neprajú v čele klubu aktuálneho predsedu a že v tíme, podľa ich stanoviska, miesto nemajú ani Jabari Parker, ani Tyrique Jones.
Peñarroya sa po zápase na tlačovej konferencii jasne nevyjadril o tom, či sa s niektorými hráčmi spolupráca ukončí.
„Potrebujem dva-tri týždne na to, aby som všetko analyzoval a následne s manažmentom prebral, či je potrebné podniknúť nejaké kroky. Viem, že tento zápas bol hrozný, chápem fanúšikov, ale ako tréner musím zostať pokojný. Na takéto otázky je ešte priskoro,“ odkázal Peñarroya.
Ani v nadchádzajúcich dňoch Belehradčania to nebudú mať ľahké. V EuroLeague ich 30. decembra čaká zápas za chotárom proti Valencii a predtým v nedeľu v ABA lige zohrajú so Splitom.
Tretí deň nového roka prináša duel za chotárom s Borcom v regionálnej súťaži, kým 6. a 9. januára Partizan zohrá dva zápasy v EuroLeague na ihriskách súperov – najprv s Monacom a potom aj s Barcelonou.