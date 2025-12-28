1825 – narodil sa v Turčianskom Jasene národovec, predstaviteľ starej školy slovenskej a člen dobrovoľníckych výprav v rokoch 1848 – 1849 Ján Baltazár Jesenský. Zomrel roku 1889.
1836 – Španielsko uznalo nezávislosť Mexika.
1856 – narodil sa americký politik, historik, štátnik, demokrat 28. prezident USA (1913 – 1921) Thomas Woodrow Wilson, laureát Nobelovej ceny za mier (1919). Zomrel roku 1924.
1869 – William Finley Semple z amerického mesta Mount Vernon, štát Ohio, získal patent na žuvačku.
1895 – konalo sa prvé filmové predstavenie bratov Augusta a Louisa Lumiérovcov. Premietanie sa uskutočnilo v Grand café v Paríži.
1954 – narodil sa americký filmový herec Denzel Washington, známy z filmov ako napríklad Philadelphia, Malcolm X, Prípad Pelikán alebo Americký gangster.
1965 – narodil sa Goldie, anglický drum-and-bassový hudobník, herec a výtvarník.
1989 – Alexander Dubček bol zvolený za predsedu Federálneho zhromaždenia Československej socialistickej republiky.
2005 – zomrel srbský herec a režisér Stevo Žigon.
2005 – prvý z 30 satelitov európskej satelitnej siete Galileo, budúceho globálneho navigačného systému, bol vypustený na obežnú dráhu Zeme.