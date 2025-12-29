1753 – v Petrovaradíne otvorili prvú poštu.
1822 – narodil sa v Dolnom Kubíne národnokultúrny dejateľ, náboženský spisovateľ a katolícky teológ Štefan Radlinský. Zomrel roku 1889.
1835 – zomrel srbský guslar a básnik Filip Višnjić. Zrak stratil v ôsmom roku života, no to ho neznemožnilo, aby cestoval a spieval o bojoch proti Turkom. Po roku 1813 sa presťahoval do dediny Grk (dnešné Višnjićevo), kde zostal do smrti.
1921 – narodil sa spisovateľ Dobrica Ćosić, člen Srbskej akadémie vedy a umenia, prvý prezident Zväzovej republiky Juhoslávie, účastník Národnooslobodzovacieho boja. Jeho najznámejšími románmi sú Koreni, Vreme smrti…
1926 – zomrel rakúsky básnik Rainer (vlastným menom René) Maria Rilke, jedna z najvýznamnejších osobností modernej poézie prelomu 19. a 20. storočia.
1976 – narodil sa v Bratislave spisovateľ a publicista Michal Hvorecký, autor románov Posledný hit, Plyš, Eskorta, Dunaj v Amerike.
1978 – narodila sa v Martine úspešná slovenská speváčka a skladateľka Jana Kirschnerová.
1987 – vrátil sa na Zem sovietsky kozmonaut Jurij Romanenko, ktorý pobytom vo vesmíre 326 dní vytvoril rekord v zotrvaní človeka v kozme.
1989 – Federálne zhromaždenie (FZ) ČSSR aklamáciou zvolilo Václava Havla za prezidenta Československej socialistickej republiky, prvého nekomunistického prezidenta po 41 rokoch.
2020 – Čiernohorský parlament odhlasoval zmenu zákona o slobode náboženského vyznania, ktorého prijatie predtým vyvolalo masívne niekoľkomesačné protesty členov srbskej pravoslávnej cirkvi. Opoziční poslanci sa hlasovania nezúčastnili.