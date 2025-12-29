Včera sa v slovenskom evanjelickom chráme Božom v Kovačici uskutočnil koncert vážnej a sakrálnej hudby známeho srbského huslistu Jovana Kolundžiju a jeho sestry, klaviristky Nady Kolundžijovej.
Hostí z Belehradu privítal zborový farár Martin Bajza, po čom odznelo niekoľko skladieb v ich podaní.
Na záver sa prihovoril aj známy výrobca huslí Ján Nemček z Kovačice, ktorý v mene vďačného publika poďakoval hosťom za skvelý hudobný večierok a osobitne, ako sám povedal, svojmu dlhoročnému kamarátovi huslistovi za vynikajúci výkon na husliach, ktoré datujú z 19. storočia.
Jovan Kolundžija je kovačickému obecenstvu známa tvár a toto bol jeho druhý koncert usporiadaný počas vianočno-novoročných sviatkov v kovačickom chráme Božom, po tradičnom Štefanskom koncerte.
Veriaci sa už môžu tešiť na ďalšiu udalosť v kostole – tradičné spoločné vítanie Nového roka v kostolnej veži, tzv. túrni kostola.
Bohoslužby na záver roka sa začnú o 17. hodine a vítanie Nového roka o 23.30, po čom bude vykonaná pobožnosť na začiatku Nového roka 2026 o 00.20 hodine.