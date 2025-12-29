Kultúrno-umelecké stredisko Zvolen Kulpín aj tento rok usporiadalo tradičný koncoročný program, ktorý sa konal v piatok 26. decembra vo veľkej sieni Slovenského vojvodinského divadla v Báčskom Petrovci. V rámci Štefanského programu KUS Zvolen predstavil svoju celoročnú činnosť všetkých zložiek, ktoré pôsobia v tomto stredisku.
V programe účinkovali mladšia a staršia tanečná skupina Bažalička, mládežnícka tanečná skupina tohto spolku, členovia KUS Metropolitu Stefana Stratimirovića z Kulpína a sólisti: Paulínka Zimová, Lenka Hodoličová, Anna Radićová, Martina Sklabinská a Marián Šimo. Sólo na husliach zahral Darian Kolár a na harmonike Ognjen Vukić. Vedúcim orchestra bol Zdenko Makovník a programom divákov sprevádzala Nataša Zimanová.
Na potešenie najmladších sa na javisku objavil aj dedko Mráz, ktorý v dobrej nálade rozdával darčeky všetkým deťom účinkujúcim v Štefanskom programe.
Zvolenovci taktiež po skončení celovečerného programu pozvali záujemcov na tanečnú zábavu do svojich miestností v Kulpíne, kde na dobrú náladu hrali Struhárovci.