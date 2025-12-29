Primátor Nového Sadu Žarko Mićin a štátny tajomník Ministerstva zdravotníctva Mirsad Đerlek podpísali Zmluvu o poskytnutí pomoci Mesta Nový Sad Rozpočtovému fondu na liečbu ochorení, stavov alebo úrazov detí a mládeže, ktoré nemožno úspešne liečiť v našej krajine.
Mesto Nový Sad aj tento rok, rovnako ako minulý, prispeje do Fondu sumou 30 miliónov dinárov, čím je celkovo od založenia Fondu až do dnešného dňa na tento účel vyčlenených 205 miliónov dinárov zo spoločnej kasy všetkých Novosadčanov.
„Toto je už desiaty rok zaradom, keď Nový Sad preukazuje, že solidarita nie je len slovo, ale trvalá povinnosť a jasná politika. Nový Sad je prvou lokálnou samosprávou v Srbsku, ktorá zaviedla takúto prax, a som hrdý, že mesto, vďaka stabilnému rozpočtu, môže poskytnúť podporu občanom z celého územia Srbska. Doteraz bolo na tento účel vyčlenených 205 miliónov dinárov a som presvedčený, že aj v nasledujúcich rokoch budeme v rozpočte mesta naďalej vyčleňovať prostriedky pre Fond. Zdravie ľudí, a najmä našich najmenších, je prioritou nad prioritami,“ uviedol primátor Mićin.
Štátny tajomník Đerlek poďakoval mestu a Novosadčanom za ich podporu. Zdôraznil, že vďaka tejto dobrej praxi sa mnoho detí dostalo k uzdraveniu – či už išli na liečbu na náklady Fondu do zahraničia, alebo im boli výsledky zaslané na analýzu do zahraničia, alebo zahraniční odborníci prichádzali do Srbska z tohto dôvodu.