1865 – narodil sa v indickom Bombaji anglický spisovateľ, novinár a básnik Rudyard Kipling, prvý britský nositeľ Nobelovej ceny za literatúru (1907). Zomrel roku 1936.
1874 – narodil sa v Martine právnik, spisovateľ a básnik Janko Jesenský, prvý slovenský laureát bývalého titulu národný umelec. Autor básnických zbierok Verše, Zo zajatia, Verše II, Po búrkach, Proti noci, Na zlobu dňa či Jesenný kvet. Z kratších próz sú známe diela ako Malomestské rozprávky, Pani Rafiková, alebo novela Štvorylka. Medzi jeho rozsiahlejšie prózy patria romány Cestou k slobode a dvojzväzkový kriticko-satirický román Demokrati. Zomrel roku 1945.
1890 – cisár František Jozef slávnostne otvoril prvý pevný most cez Dunaj v Bratislave, známy pod rôznymi menami Most cisára Františka Jozefa, Štefánikov most, Most Červenej armády, Starý most. Most dlhý 458,4 m slúžil chodcom, železničnej, elektrickej a automobilovej doprave. V súčasnosti je zatvorený.
1905 – narodil sa Daniil Ivanovič Charms, ruský surrealistický spisovateľ, básnik a dramatik. Zomrel roku 1942.
1916 – v Budapešti sa konalo korunovanie posledného uhorského kráľa Karola IV. a jeho manželky Zity Bourbonskej-Parmskej. Uhorským kráľom bol v rokoch 1916–1918. V tom období bol tiež českým kráľom a rakúskym cisárom (ako Karol I.).
1916 – zomrel (bol zavraždený) ruský mních, mystik, prorok Grigorij Jefimovič Rasputin, ktorý bol dôverníkom ruskej cárovnej Alexandry. Tá jeho radám a predpovediam nekriticky podliehala, čím neúmerne rástol jeho vplyv, čo podnietilo jeho odporcov k atentátu.
1922 – všeruský zjazd sovietov prijal deklaráciu o vytvorení Zväzu sovietskych socialistických republík (ZSSR). Mnohonárodnostný štát sa rozpadol v roku 1991.
1944 – zomrel francúzsky prozaik a dramatik Romain Rolland (Očarená duša, Peter a Lucia), laureát Nobelovej ceny za literatúru (1915). Narodil sa roku 1866.
1946 – narodila sa americká speváčka a skladateľka Patti Smithová.
1947 – rumunský kráľ Michal I. bol donútený abdikovať. Rumunsko sa stalo ľudovou republikou.
2006 – bývalý iracký diktátor Saddám Husajn bol popravený obesením za zločiny proti ľudskosti.
2020 – v Adene v Jemene došlo k viacerým teroristickým útokom počas príchodu novovymenovanej jemenskej vlády, vrátane premiéra a saudskoarabského veľvyslanca v tejto krajine. Celkovo zahynulo 28 osôb a 107 bolo zranených.