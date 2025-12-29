Prezident Srbska Aleksandar Vučić dnes vyhlásil, že do novembra 2026 bude dokončená rýchlostná komunikácia od odbočky z diaľnice Belehrad – Niš smerom na Požarevac až po Golubac. Vďaka tomu bude možné dostať sa z Belehradu do Golubca za približne hodinu a 15 minút. Následne bude pokračovať výstavba Moravského koridoru smerom na mesto Brza Palanka.
Prezident zároveň uviedol, že plánom je, aby práce na výstavbe časti Dunajského koridoru, teda na rýchlostnej ceste od diaľnice E-75 cez Požarevac, Veliko Gradište až po Golubac, boli ukončené do konca roka 2026.
„Do konca tohto roka dokončíme výstavbu obidvoch mostov, teda kompletnú rekonštrukciu starého mosta pri odbočke na Požarevac, ako aj výstavbu nového mosta. Uvažujeme aj o výstavbe mosta, ktorý by spojil Belu Crkvu, kde je Dunaj najširší, a o vybudovaní rýchlostnej komunikácie do Vršca, čím by sa prepojil Vršac a Banát,“ povedal prezident.