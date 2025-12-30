V areáli trhoviska v Starej Pazove zamestnanci VKP Čistoća Stará Pazova v týchto dňoch inštalovali nové polopodzemné kontajnery. Cieľom je zlepšiť hygienu, zefektívniť likvidáciu odpadu a chrániť životné prostredie. Tieto kontajnery prispievajú k čistejšiemu a organizovanejšiemu verejnému priestoru, ako aj k zníženiu nepríjemných pachov.
Ako uvádzajú v podniku, do kontajnerov je možné ukladať len komunálny odpad, pričom je prísne zakázané vyhadzovať žeravé uhlíky, popol, horľavé materiály či iné nebezpečné látky, pretože by mohlo dôjsť k poškodeniu kontajnerov a ohrozeniu bezpečnosti osôb a majetku. Z Čistoće apelujú na všetkých občanov a užívateľov trhoviska, aby kontajnery používali správnym spôsobom.