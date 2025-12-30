Pred ukončením kalendárneho roka vyšlo aj prvé číslo týždenníka Hlas ľudu na rok 2026. Na titulnej strane sú prezidenti dvoch krajín – Slovenska a Srbska. Prílohou čísla je Mozaika, a pravidelné rubriky prinášajú riporty z vianočných trhov, bazárov a koncertov.
V úvodnej rubrike Týždeň sa píše o stretnutí prezidentov Petra Pellegriniho a Aleksandra Vučića v Báčskom Petrovci. Sú tu aj riporty zo zhromaždení obcí Báčsky Petrovec, Stará Pazova, Mesta Nový Sad, zo schôdze Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny a konferencie v NVU Magyar Szó na tému menšinových médií.
Na stranách rubriky Naše dediny sú vianočno-novoročné témy: reportáže z vianočných trhov v Selenči, Petrovci, Jánošíku a Kovačici. Prinášame aj riport z Vianočno-novoročného koncertu v Kovačici a štedrovečerných a vianočných bohoslužieb v Kysáči. Do Slankamenských Vinohradov zavítal dedko Mráz, zatiaľ čo v Novom Sade sa konal Vianočný dvor.
Rubrika Kultúra je tiež obsahovo zameraná na vianočno-novoročné podujatia: Novoročná estráda v Kysáči, Koncert Komorného zboru Musica viva v Petrovci, Vianočno-novoročný program na sklonku roka v Hložanoch. V Padine usporiadali Vianočný program najmladších členov SKUS Slnečnica, tiež Vianočný koncert mladých talentov. V Petrovci bola ďalšia Makovička a v Ústave pre kultúru vojvodinských Slovákov vyhodnotenie súťaže Vianočná rozprávka.
Športová rubrika je takisto bohatá na udalosti. Sú tu riporty zo súťaží padinských karatistov a kovačických kolkárov a píše sa aj o úspechu Jána Mandáča zo Selenče, ktorý sa stal šampiónom Obce Báč v šachu za rok 2025. VK Kulpín má za sebou tiež úspešnú sezónu.
V Magazínovej prílohe Mozaika sa píše o 115. výročí organizovanej činnosti Poľovníckeho spolku Bažant Kysáč, sú tu aj Drobničky k 280. výročiu osídlenia Petrovca a Drobničky z dejín Kulpína.