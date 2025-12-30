Dnes bola podpísaná zmluva na výstavbu mosta cez Dunaj pri Báčskej Palanke. Zmluvu podpísali ministerka výstavby, dopravy a infraštruktúry Aleksandra Sofronijevićová, ú. r. VP Putevi Srbije Zoran Drobnjak a generálny riaditeľ spoločnosti Centunion S.A. Felipe Canet.
Podpísania zmluvy sa zúčastnila aj predsedníčka Pokrajinskej vlády Maja Gojkovićová, pričom zdôraznila, že ide o infraštruktúrny projekt mimoriadneho významu pre našu krajinu a občanov.
Ako povedala, dnešná podpísaná zmluva má tri kľúčové aspekty – dopravný, ekonomický a spoločenský.
„Dopravný aspekt je mimoriadne dôležitý, pretože týmto projektom sa vyrieši prepojenie Báčky a Sriemu, konkrétne Báčskej Palanky s Neštinom a ďalšími miestami zo sriemskej strany. Doprava bude rýchlejšia a bezpečnejšia a cestné trasy sa výrazne skrátia vzhľadom na súčasný stav,“ povedala Gojkovićová.
Dodala, že ekonomický aspekt výstavby mosta spočíva v uľahčení hospodárskej spolupráce, podpore rozvoja lokálneho hospodárstva a turizmu, ako aj v lepšom prepojení obyvateľov tejto časti Vojvodiny, ktorí sú od 90. rokov oddelení neprirodzeným spôsobom.
„Spoločenský význam tohto projektu spočíva v tom, že výstavba mosta, ktorá by pri dodržaní plánovanej dynamiky mala byť dokončená za štyri roky, uľahčí dochádzku do práce a do školy, prístup k zdravotníckym zariadeniam a zároveň posilní väzby medzi občanmi,“ zdôraznila Gojkovićová.
Realizáciou projektu sa zabezpečí najkratšie spojenie dedín na pravej strane Dunaja s Báčkou, ako aj lepšie prepojenie Báčskej Palanky s Neštinom, Erdevíkom, Kuzminom a hranicou s Bosnou a Hercegovinou.