1385 – Karol II. Malý bol korunovaný za uhorského kráľa.
1800 – narodil sa v Brezne lekárnik, botanik a chemik Daniel Wagner, priekopník farmácie a lekárskej chémie v Uhorsku. Zomrel roku 1890.
1851 – Silvestrovským patentom obnovil rakúsky cisár František Jozef I. absolutistickú monarchiu. V Rakúsku sa začal uplatňovať nový poriadok, ktorý urobil z habsburských dedičných území byrokraticko-centralistický štát, kde bola napríklad zavedená cenzúra tlače.
1869 – narodil sa svetoznámy francúzsky maliar a grafik Henri Matisse, najznámejší predstaviteľ fauvizmu. Zomrel roku 1954.
1879 – americký vynálezca Thomas Alva Edison predviedol verejne svoj vynález žiarovky fungujúcej na princípe zuhoľnatených bavlnených vlákien.
1937 – narodil sa britský filmový herec Anthony Hopkins, ktorý neopakovateľne stvárnil sadistického, ale zároveň vysoko inteligentného vraha Hannibala Lectera vo filme Mlčanie jahniat, za túto úlohu získal ako 53-ročný Oscara.
1941 – narodil sa bývalý škótsky futbalista a v súčasnosti jeden z najúspešnejších futbalových trénerov Alex Ferguson.
1943 – narodil sa britský herec Ben Kingsley, ktorý získal Oscara za titulnú postavu vo filme Gándhí z roku 1982.
1948 – narodila sa americká speváčka Donna Summerová, ktorá bola v 70. rokoch 20. storočia považovaná vďaka svojim hitom za kráľovnú diskoték.
1959 – narodil sa americký filmový herec Val Kilmer, ktorý sa preslávil postavou Jima Morrisona vo filme Olivera Stona Doors. Jeho ďalšou veľkou úlohou bol Batman v tretej časti série s názvom Batman navždy.
1991 – nastal oficiálny rozpad Zväzu sovietskych socialistických republík (ZSSR).
1992 – oficiálne zanikol štátny útvar Česká a Slovenská Federatívna Republika (ČSFR).
1999 – prezident Ruska Boris Jeľcin náhle oznámil svoj úmysel odstúpiť z funkcie hlavy štátu. Prezidentské právomoci prevzal premiér Vladimir Putin.
2004 – na Taiwane otvorili 508-metrovú a 101-poschodovú budovu Taipei 101, vtedy najvyššiu budovu sveta.