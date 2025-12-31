Pred niekoľkými dňami, presnejšie 25. decembra, si slovenská verejnosť pripomenula nedožitých 90 rokov Albína Brunovského, maliara, grafika, ilustrátora, autora návrhov na bankovky a známky, dlhoročného pedagóga na VŠVU v Bratislave, spoluzakladateľa medzinárodnej prehliadky originálov ilustrácií detských kníh BIB – Bienále ilustrácií Bratislava a jedného z prvých lektorov, ktorý viedol BIB – UNESCO Workshop pre mladých ilustrátorov.
Albín Brunovský sa narodil 25. decembra 1935 v Zohore. Vyštudoval Vysokú školu výtvarných umení v Bratislave pod vedením prof. Vincenta Hložníka. Neskôr sám dlhé roky pôsobil ako profesor na VŠVU v Bratislave a vychoval silnú generáciu slovenských ilustrátorov.
Jeho ilustrácie sú plné fantázie, tajomstva a drobných detailov. Vymýšľal zvláštne zvieratá, krajiny a postavy s obrovskými klobúkmi plnými kvetov a ovocia. Niektoré jeho obrázky pôsobia vážne, možno trochu strašidelne, ale určite si ich zapamätáte. Sú plné príbehov ukrytých v detailoch, pretkané kúzlom tajomstva.
Ilustroval mnoho kníh pre deti, aj keď mnohé jeho ilustrácie pôsobia skôr pre dospelých a deti ich krásu a tajomstvo ukryté v detailoch ocenia v neskoršom veku.
Albín Brunovský ilustroval viac ako sto kníh, mal okolo 150 výstav doma aj v zahraničí, získal množstvo ocenení a je známy nielen na Slovensku, ale aj vo svete.
Zomrel v Bratislave 20. januára 1997.