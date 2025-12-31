Turnaj priateľstva v malom futbale, v poradí už desiaty, sa uskutočnil v športovej hale pri Základnej škole Jána Čajaka v Báčskom Petrovci. Vyvrcholil včera večer semifinálovými zápasmi a súbojmi o konečné umiestnenie.
Tento zimný turnaj je, podobne ako v minulých rokoch, vyhradený iba pre hráčov a tímy z Obce Báčsky Petrovec. Na tohtoročnom podujatí účasť malo deväť celkov z Petrovca, Maglića, Hložian a Kulpína. Hralo sa systémom 5 hráči a 1 brankár v trvaní zápasov 2 x 10 minút.
Po skupinovom rozohrávaní 26. a 28. decembra na nasledujúci deň boli zohrané aj štvrťfinálové zápasy. Včera večer zohrali aj semifinálové zápasy. V prvom zápase Alfa enterijer porazil tím Autsajderov 5 : 2. Strelcami za Alfistov boli Todorović (3 góly), Žembery a Petej (po 1) a za Autsajderov Supek (2 góly).
V druhom semifinále Korintijans potvrdil úlohu favorita a porazil Valjadolid 7 : 0. Strelcami boli Jaroslav Fábry (4 góly), Kaňa (2) a Ožvát (1).
V súboji o 3. miesto zápasili porazení zo semifinálových zápasov – Autsajderi z Hložian a Valjadolid z Maglića. Hložančania boli úspešnejší a zvíťazili 3 : 1. Strelcami za hložiansky tím boli Adámek (2) a Srnka (1) a za Maglićanov Jakuš (1).
Všetko bolo pripravené na finále. Stretli sa v ňom starí rivali, mladíci proti skúseným. Zahraniční hráči, superligisti, prvoligisti, bývalí a súčasní hráči. Čerešničkou na torte tohto roku bol Superclasico turnaja a repríza finále z roku 2023, keď Korintijans zvíťazili 5 : 3.
Proti sebe nastúpili štvornásobní majstri turnaja tím Korintijans a majstri s loptou Alfa enterijer, obidva tímy z Petrovca.
Diváci si mohli vychutnať bravúry osvedčených majstrov na malom priestore. Alfisti z tímu Opavskovcov zatlačili už zo začiatku zápasu a ujali sa aj vedenia po skrumáži pred bránou, kde sa najlepšie vynašiel Siniša Petej. Predvádzali zohrané kombinácie a rýchlo krúžili po palubovke. Pripravili si množstvo príležitostí, ktoré buď minuli bránu, alebo ich brankár Leňa vychytal. Ku koncu prvého polčasu iniciatívu prebrali skúsení hráči Korintijans, ale sa k vyrovnaniu skóre nedostali predovšetkým kvôli vynikajúcim reflexom brankára Opavského, ktorý zneškodnil všetky ich rýchle strely. V druhom polčase tempo trochu opadlo, bolo vidno, že starší hráči trochu poľavili, ale sa predsa nevzdávali a na záver sa pokúsili zvrátiť skóre aj taktickou výmenou hráča za brankára a útočili potom so šiestimi hráčmi. Opavskovci predsa odolali nátlaku, k zmene výsledku na zápase neprišlo, a tak sa odveta mladších Alfistov vydarila.
Na záver turnaja boli udelené aj poháre pre tri najlepšie tímy a individuálne ocenenia pre najlepších jednotlivcov. Sošku za najlepšieho brankára dostal Peter Opavský (Alfa enterijer), za najlepšieho strelca Jaroslav Fábry (Korintijans) a za najlepšieho hráča na turnaji Boris Todorović (Alfa enterijer).
Keď ide o doterajšie turnaje priateľstva, uvedieme aj zoznam všetkých doterajších majstrov: 2013 Korintijans, 2014 Technická prehliadka BMB-Korintijans, 2015 MUP Báčsky Petrovec, 2016 Korintijans, 2017 Viktorija, 2018 Bundes, 2019 Roška, 2023 Korintijans, 2024 Stilby a 2025 Alfa enterijer.