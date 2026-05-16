V piatok 15. mája v Dome kultúry v Kovačici sa uskutočnil program pri príležitosti oslavy Dňa školy.
Úvodné slovo mala riaditeľka školy Anička Bírešová. Po jej príhovore nasledovalo vystúpenie žiakov. Na programe sa predstavili recitátori: Melánia Bešková, Karol Lukáč, Tara Karkušová a Tanja Biljana Šajnová. Zatancovali aj folkloristi Detského folklórneho súboru Vločka, vystúpili žiacky chór vyšších ročníkov, dievčenská a chlapčenská spevácka skupina, ako aj orchester základnej školy. Počas programu diváci mali príležitosť pozrieť si film o Mihajlovi Pupinovi, ktorý získal prvú cenu na obecnej súťaži v oblasti multimédií, ako aj vystúpenie Tanečného klubu Balerina z Pančeva. Svoj talent predstavila aj harfistka Olga Siantová.
V záverečnej časti programu boli ocenení najúspešnejší žiaci, ktorí počas školského roka dosiahli výborné výsledky a postúpili do republikových súťaží. Riaditeľka Anička Bírešová im odovzdala ocenenia a prítomní ich odmenili silným potleskom.
Medzi ocenenými boli: Vasil Barca, Luka Petrov, Sára Mlynárčeková, Olga Siantová, Iskra Hajková, Milica Petrov, Matej Hudec, Katarína Siromová, Karol Lukáč, Sára Bakošová, Kalina Babková, Iva Ďuríčková, Lucia Válovcová, Ivan Glózik, Natan Ređaj, Andrej Čížik, Viktor Ušiak, Martina Čížiková, Martin Husárik a Maximilián Husárik.
Program moderovali žiaci: Kalina Babková, Elena Aleksićová a Matej Hudec, ktorým pomáhali Una Živkovićová a Andrej Čížik.