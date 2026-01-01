1794 – narodil sa v Paludzi (dnes časť Liptovského Mikuláša) vydavateľ, kníhkupec a organizátor slovenského života v Uhorsku Gašpar Fejérpataky-Belopotocký, ktorého Vlastivedný kalendár dosiahol náklad 10 000 kusov. V Liptovskom Mikuláši založil prvú slovenskú verejnú knižnicu a ochotnícke divadlo. Zomrel roku 1874.
1801 – taliansky astronóm Giuseppe Piazzi objavil Ceres, najväčšie teleso v páse planétok medzi Marsom a Jupiterom.
1804 – Haiti sa stalo prvou černošskou republikou na svete a prvým štátom v Karibiku, ktorý získal nezávislosť (od Francúzska).
1818 – román Mary Shelleyovej bol prvýkrát publikovaný anonymne v Londýne.
1823 – narodil sa slávny maďarský básnik a revolucionár Sándor Petőfi. Zomrel roku 1849.
1863 – prezident Abraham Lincoln podpísal Proklamáciu o oslobodení otrokov (Emancipation Proclamation
1901 – šesť britských kolónií sa spojilo do Austrálskeho zväzu, ktorý získal štatút domínia.
1915 – narodil sa Branko Ćopić, známy juhoslovanský a srbský spisovateľ. Zomrel roku 1984.
1919 – narodil sa americký spisovateľ Jerome David Salinger, autor slávneho románu Kto chytá v žite. Zomrel roku 2010.
1925 – Edwin Hubble potvrdil existenciu iných galaxií.
1959 – Batistov režim padol a moci sa chopili jednotky pod vedením Fidela Castra. Tento deň sa na Kube oslavuje ako Deň oslobodenia.
1983 – oficiálne sa začal používať protokol TCP/IP, čo sa považuje za technický zrod moderného internetu.
1993 – po zániku Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky vznikli dva samostatné štáty – Slovensko a Česko.
1995 – vznikla Svetová obchodná organizácia (WTO).
2002 – v 12 krajinách Európskej únie boli do obehu oficiálne uvedené bankovky a mince spoločnej meny euro.
2007 – Rumunsko a Bulharsko sa stali v poradí 26. a 27. členským štátom Európskej únie, čím sa dokončila piata fáza jej rozširovania.