Oslavy príchodu nového roka sú často spojené s nadbytkom ťažkých jedál, cukru a alkoholu. Telo sa s touto záťažou vie vyrovnať, no môžete mu pomôcť procesy urýchliť a zbaviť sa pocitu nafúknutia či únavy.
Rehydratácia je základ
Alkohol a slané pochúťky telo dehydrovali. Čistá voda je vaším najlepším priateľom. Pite priebežne. Nedoháňajte to litrom vody naraz, pite radšej menšie dávky každú hodinu. Pite bylinkové čaje. Mäta pomáha pri trávení, harmanček upokojuje žalúdok a pestrec mariánsky podporuje regeneráciu pečene. Vyhnite sa bublinkám. Sýtené nápoje môžu ešte viac dráždiť žalúdok a spôsobovať plynatosť.
Upokojte tráviaci systém
Namiesto radikálneho detoxu stavte na ľahko stráviteľné jedlá, ktoré nezaťažia žlčník a pečeň. Ráno zabudnite na zvyšky vianočného šalátu. Skúste ovsenú kašu s jablkom, vajíčka alebo banán Kvalitný slepačí alebo hovädzí vývar je zázrak. Doplní minerály, elektrolyty a hydratuje.
Jedzte vlákniny, ale opatrne. Ak ste nafúknutí, voľte radšej dusenú zeleninu než surovú. Skvelá je napríklad dusená mrkva alebo cuketa. Pomôžu vám aj probiotiká. Kyslá kapusta (najlepšie domáca, nesterilizovaná) alebo kvalitný biely jogurt pomôžu obnoviť mikroflóru, ktorú alkohol a cukor narušili.
Pohyb na čerstvom vzduchu
Hoci vás to možno ťahá na gauč, 30-minútová prechádzka urobí zázraky. Kyslík urýchľuje metabolizmus. Pohyb rozhýbe črevá a pomôže vyplaviť prebytočnú vodu z tela.
Čomu sa radšej vyhnúť?
Pravidlo „klin sa klinom vybíja“ v tomto prípade neplatí. Ďalší alkohol vám nepomôže, iba ešte viac zaťaží pečeň. Príliš veľa kávy takisto nie je na osoh – kofeín môže telo ešte viac dehydrovať a prekysliť už aj tak podráždený žalúdok. Vyhnite sa aj príliš slaným jedlám. Tie totiž zadržiavajú vodu, ktorej sa po silvestrovských lupienkoch potrebujete zbaviť.
(príspevok vznikol pomocou AI)