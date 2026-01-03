Po nekompletnom 19. kole basketbalovej EuroLeague, teda presne v polovici základnej časti aktuálnej súťaže, sa belehradský Partizan ocitol na úplnom dne tabuľky.
Čierno-bieli majú bilanciu 6 triumfov a 13 prehier, čo ich radí na posledné, 20. miesto. Rovnakú bilanciu majú aj Paris Basketball, Baskonia, Anadolu Efes, Bayern Mníchov a Asvel, ale Partizan má najhorší bodový rozdiel, a preto mu patrí samotný chvost tabuľky..
Pri pohľade do štatistík a histórie EuroLeague je potrebné konštatovať, že podobná situácia sa už vyskytla, ako je to momentálne v sezóne 2025/2026 a žiaľ, ani sa nezdá, že Partizan v pokračovaní môže očakávať oveľa lepšie vydania. Tím sa podobá na rozbitú družinu, bez jasnej myšlienky. Atmosféra je narušená, za čo nesie veľkú zodpovednosť vedenie klubu, ktoré minulo hodnú sumu peňazí na angažovanie cudzincov otáznej kvality.
V aktuálnej zostave Belehradčanov je len sedem resp. osem basketbalistov z našej krajiny, ale väčšina z nich ani nie je v prvom pláne, dokonca ani jeden z nich nie sú v prvom tíme, iba je kapitán Vanja Marinković v tzv. Bench 1, čiže medzi hráčmi, ktorí pravidelne zápasy otvárajú na lavičke a potom počas ich priebehu získajú niekoľko minút na palubovke. Ostatní sú celkom na okraji a v aktuálnej sezóne možno na všetkých zápasoch zohrali niekoľko minút…
Na základe všetkých uvedených argumentov je nereálne očakávať, že sa situácia v pokračovaní sezóny otočí. Navyše, Partizan si to ani nezasluhuje, lebo aktuálny kolektív spôsobuje len škodu tomuto športovému družstvu s bohatou tradíciou.
Veď len pred niekoľkými sezónami hral Partizan vo štvrťfinále EuroLeague a bol na krok od postupu na Final Four proti madridskému Realu… V krátkom čase sa však situácia zmenila a teraz je zrejmé, že zaraďovanie čierno-bielych medzi favoritov na postup do play-off bolo zo strany analytikov a stávkarov veľkou ilúziou.
Pri konci minulého roka zažil Partizan prehru aj proti Valencii 86 : 73, je to už štvrtý neúspech za radom v elitnej súťaži. Už v utorok a potom v piatok Partizan zohrá najprv s Monacom a potom s Barcelonou. Nepriaznivý rozvrh, ťažkí súperi a v danom momente sa nezdá, že sa nášmu predstaviteľovi črtá iný osud ako ďalšie dva neúspechy.
Crvena zvezda je v tejto sezóne oveľa úspešnejšia
Na druhej strane Crvena zvezda, hoci v porovnaní so vstupom do sezóny mierne spomalila, keď jedno obdobie bola aj v čele tabuľky, sa vrátila na správnu cestu.
Po prehre s tímom Paris Basketball v poslednom minuloročnom zápase v Euroleague sa červeno-bieli v piatok v Istanbule vrátili k triumfom a deklasovali Anadolu Efes až 87 : 65.
Hrali veľmi dobre počas celého zápasu, zvlášť v prvom polčase a v tretej štvrtine. Hostiteľovi na oddych dovolili ísť iba s 25 vsietenými bodmi, v tretej časti to udržali a potom v poslednej desaťminútovke duel rutinovane uzavreli.
Crvena zvezda je deviata, má momentálne skóre 11 triumfov a 8 prehier. V ďalších zápasoch Belehradčania najprv tiež 6. januára uvítajú Valenciu a 9. januára hosťovať budú v Litve proti Žalgirisu.
Aktuálna sezóna EuroLeague je príliš vyrovnaná. Ani jeden tím, ako to bolo v predchádzajúcich rokoch tak veľmi nevyniká. Napríklad, líder Valencia má skóre 13-6 a rozdiel medzi vedúcim mužstvom a desiatym tímom v tabuľke tvoria len dva triumfy.
Január v EuroLeague bude dynamický a okrem spomenutých dvoch duelov, na programe budú ešte štyri kolá, takže celky nebudú mať mnoho času na oddych.
Táto časť sezóny je dôležitá a môže neskoršie rozhodovať o osude a o pozíciách pre play-off a play-in. Žiaľ, pre Partizan sa to momentálne zdá ako vedecká fantastika a na serióznejší výkon a dobré vydanie potrebuje tento kolektív dôkladný reštart.