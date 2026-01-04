Rok 2026 sa len začal a už v úvodných januárových dňoch je na programe aj množstvo športových udalostí. Hrajú sa futbalové majstrovstvá v početných ligách, Afričania súťažia na kontinentálnom šampionáte v Maroku a pokračuje aj Turné štyroch mostíkov v skokoch na lyžiach. Odštartovali aj tenisti na United Cup v Austrálii, čoskoro za začne aj prvý Grand Slam sezóny v Melbourne a v našej krajine už 10. januára otvoria vodnopólový šampionát Európy.
V polovici januára sa začne aj európsky hádzanársky šampionát, zatiaľ čo práve v sobotu jedno príliš populárne a významné podujatie už vyvrcholilo. Ide o svetový šampionát v šípkach.
Na začiatku roka 2026 sa majstrom sveta v tomto športe stal Angličan Luke Littler, 18-ročný mladík, ktorý v boji o svetový titul zdolal Holanďana Giana van Veena úhrnným výsledkom 7 : 1 na sety. Littlerovi sa tak podarilo obhájiť titul majstra sveta z minulého roka, keď – zaujímavosťou je – tiež oslavoval proti Holanďanovi, Michaelovi van Gerwenovi.
Po skončení šampionátu 2026 zaujme najmä fakt, že sa v sobotu hralo najmladšie finále v dejinách. Spolu mali obaja finalisti iba 41 rokov – teda, majstrom sa stal 18-ročný Littler, zatiaľ čo jeho súper van Veen má len 23 rokov. To znamená, že obaja súťažiaci stále spĺňajú podmienky na účasť na juniorskom turnaji.
Ako sme spomenuli, Littler bol vo finále veľmi presvedčivý. Na rozdiel od včasnejších kôl súťaže sa finále hrá maximálne v trinástich setoch a majstrom sa stáva ten hráč, ktorý prvý dosiahne sedem bodov.
Littler dominoval, aj keď sa vedenia po prvej časti ujal jeho súper. V prvom sete vyhral van Veen 3 : 2, ale od tej chvíle mu Littler nedovolil ani jeden bod. V druhom sete vyhral 3 : 2, ale do konca finále už potom v každom pozostávajúcom sete bolo 3 : 0 alebo 3 : 1.
Na majstrovstvách bolo množstvo zaujímavostí. Šampionát bol otvorený ešte 11. decembra a vyvrcholil, ako sme spomenuli, v sobotu.
Hralo sa v Alexandra Palace v Londýne a išlo o 33. ročník majstrovstiev sveta pod organizáciou Professional Darts Corporation a zároveň devätnásty turnaj, ktorý sa uskutočnil v Alexandra Palace.
Organizátori veru pripravili aj bohaté odmeny, šampión sveta Luke Littler si odnáša prémiu vo výške milión libier, jeho súper vo finále Gian van Veen inkasoval 400-tisíc libier, pričom celkový fond odmien bol vo výške 5 miliónov libier, čo bolo súčasťou najväčšieho navýšenia odmien v histórii PDC. Aj hráči, ktorí vypadli v prvom kole šampionátu, si zarobili 15-tisíc libier, čo jasne dokazuje, že sú šípky čoraz populárnejšie a lákajú stále viac sponzorov.
Turnaja sa zúčastnilo 128 hráčov, čo predstavuje nárast oproti predchádzajúcim majstrovstvám sveta, keď hralo 96 hráčov. Najlepších 32 hráčov v rebríčku PDC bolo pre prvé kolo nasadených. Na majstrovstvách sveta PDC debutovalo celkovo 28 hráčov, vrátane štvrťfinalistu Justina Hooda.
Vďaka víťazstvu nad Jeffreyom de Graafom v prvom kole sa 71-ročný Paul Lim stal najstarším hráčom, ktorý kedy vyhral zápas na tomto podujatí.
Zaujímavosťou je aj to, že Nitin Kumar, Stefan Bellmont a David Munyua dosiahli historicky prvé víťazstvá na majstrovstvách sveta PDC pre svoje krajiny – Indiu, Švajčiarsko a Keňu.
A na záver ešte jedna zaujímavosť aj o majstrovi Littlerovi. Vďaka triumfu vo finále sa stal len štvrtým hráčom, ktorému sa podarilo titul šampióna obhájiť a prvým od čias Garyho Andersona, ktorý vyhral v rokoch 2015 a 2016.