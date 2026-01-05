Ministerka bez kresla zodpovedná za koordináciu aktivít v oblasti rodovej rovnosti, prevencie násilia páchaného na ženách a politického a ekonomického posilňovania postavenia žien Tatjana Macurová oznámila začiatok národnej kampane o fertilite s názvom Za jedno srdce viac.
Ministerka vysvetlila, že cieľom kampane je zvyšovanie povedomia občanov o význame reprodukčného zdravia, včasného informovania a prijímania informovaných rozhodnutí o plánovaní rodičovstva.
Ministerka zdôraznila, že je mimoriadne dôležité rozvíjať partnerské vzťahy s rešpektovanými organizáciami občianskej spoločnosti, ktoré budú mostom v komunikácii s občanmi, aby sa všetky relevantné informácie nevyhnutné na prijímanie informovaných rozhodnutí o plánovaní rodičovstva sprostredkovali čo najlepším spôsobom.
Kampaň sa realizuje s podporou predsedu vlády a v spolupráci s Ministerstvom zdravotníctva, Ministerstvom starostlivosti o rodinu a demografiu, Ministerstvom práce, zamestnanosti, záležitosti veteránov a sociálnych vecí, Ministerstvom cestovného ruchu a mládeže, ako aj s medzinárodnými partnermi – UNFPA a Svetovou zdravotníckou organizáciou.
Národná kampaň Za jedno srdce viac sa bude v nasledujúcom období realizovať prostredníctvom rôznych informačných, edukačných a mediálnych aktivít po celom Srbsku.