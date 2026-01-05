Už tretí deň sneží aj na území Staropazovskej obce a pracovníci Zimnej služby VKP Čistoća sú nepretržite v teréne. Angažované sú tímy s príslušnou mechanizáciou, najmä s pluhmi a sypačmi, ktoré zabezpečujú posyp soľou na nadjazdoch a ďalších kritických miestach v obci. Čistia sneh podľa stanovených priorít.
Vzhľadom na neustále sneženie sa čistenie vykonáva kontinuálne – hneď po očistení jedného smeru sa tímy znovu vracajú do terénu. Všetky cesty sú zjazdné a nevznikajú zatiaľ žiadne zápchy. Napriek tomu je potrebná zvýšená opatrnosť a dodržiavanie dopravných predpisov, najmä v podmienkach zhoršenej jazdy a zníženej viditeľnosti. Z tohto verejného komunálneho podniku apelujú na občanov, aby boli ohľaduplní a prispôsobili jazdu aktuálnemu stavu vozovky.