Predstavitelia Rady Miestneho spoločenstva Kysáč na čele s predsedom RMS Jánom Vozárom a Miestnej organizácie penzistov v Kysáči, ktorú vedie predsedníčka Zuzana Kalmárová, navštívili v pondelok 29. decembra 2025 rodinu Jovanovićovú z Kysáča: mamu Slavku so štyrmi deťmi, ktorí žijú v nevyhovujúcich materiálnych podmienkach, pričom dve deti majú osobitné potreby.
Pri tej príležitosti priniesli rodine potreby do domácnosti, potraviny, hygienické a chemické prostriedky, ako aj balíčky sladkostí a ďalšie darčeky, ktoré potešili najmä deti. Vdova Slavka Jovanovićová žije s deťmi sama, je nezamestnaná a rodina je odkázaná výlučne na skromné prídavky na deti, ktoré nepostačujú na každodenné potreby. Najstarší syn je ôsmak, prostredný chodí do tretieho ročníka a dvojčatá – brat a sestra – sú prvákmi.
Predstavitelia RMS Kysáč a MOP Kysáč preto vyzývajú štedrých spoluobčanov a ľudí dobrej vôle, ktorí chcú akýmkoľvek spôsobom prispieť na pomoc tejto skromnej rodine, aby sa ozvali v Miestnom spoločenstve, Miestnej organizácii penzistov alebo Miestnej organizácii Červeného kríža v Kysáči. Pomoc je možné odniesť priamo na adresu rodiny Jovanovićovej – Ulica prvomájová č. 16 v Kysáči.