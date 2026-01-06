Predseda vlády Srbska prof. Dr. Đuro Macut a minister vnútra Ivica Dačić včera večer navštívili Sektor pre mimoriadne situácie Ministerstva vnútra z dôvodu silných dažďov, snehu a búrok, ktoré zasiahli väčšinu územia Srbska.
Počas návštevy bol premiér informovaný o aktuálnej situácii na mieste, opatreniach prijatých príslušnými orgánmi, ako aj o ďalších plánoch zameraných na ochranu životov a majetku občanov.
Osobitný dôraz bol daný na koordináciu všetkých služieb, preventívne aktivity a pripravenosť systému reagovať na mimoriadne okolnosti.
Macut zdôraznil, že vláda Srbska situáciu priebežne monitoruje a je v neustálom kontakte so všetkými príslušnými inštitúciami, miestnymi samosprávami a službami pre mimoriadne situácie.
Všetky dostupné štátne kapacity sú v plnej pohotovosti, aby poskytli včasnú a účinnú pomoc občanom v postihnutých oblastiach.
Premiér apeloval na občanov, aby sa riadili odporúčaniami kompetentných služieb a riadili sa oficiálnymi oznámeniami, pričom zdôraznil, že štát prijme všetky potrebné opatrenia na zmiernenie následkov nečasu a dosiahnutie plnej kontroly nad situáciou.
Zdroj: srbija.gov.rs