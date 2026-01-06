V padinskej kolkárni prebiehajú Robotnícke športové hry, ktoré sa začali v polovici decembra a potrvajú do konca februára.

V tomto tradičnom turnaji sa zúčastňuje 8 mužských a 5 ženských kolkárskych skupín. Súťažia tieto mužské skupiny: Kedy srećkovići, Skubi dubi, Crno beli, Nepodobni, Penzisti, Kasandra, Gabuzini a Binguľa. A súťažné ženské skupiny sú: Kuglašice, Ribarke, Spolok žien, Penzistky a Vatreni poljubac.

Na záver bude usporiadaný kolkársky večierok s udeľovaním odmien víťazom turnaja. Organizátorom podujatia je Kolkársky klub Dolina Padina.