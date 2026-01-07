Keď ide o Obec Báčsky Petrovec, Červený kríž v tomto prostredí nový rok 2026 začal vyhlásením dátumov pravidelných akcií dobrovoľného darcovstva krvi.
Ako uvádzajú, niektoré termíny sú mierne pozmenené oproti tým, na ktoré si dobrovoľní darcovia krvi zvykli, no veria, že to pre nich nebude prekážkou urobiť ten najhumánnejší čin – darovať krv aj tento rok, či už ako pravidelní darcovia, alebo ako tí, ktorí sa na darovanie odhodlajú po prvýkrát.
Pripomenuli tiež, že „na prvom podujatí sa vidíme už vo štvrtok 8. januára 2026 v Hložanoch v Dome kultúry od 11. do 13. hodiny“.