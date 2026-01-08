Prezident Srbska Aleksandar Vučić včera vyhlásil, že dúfa, že v nasledujúcom období bude možné kúpiť aspoň ďalších päť percent akcií spoločnosti NIS, pretože by tak Srbsko získalo plnú kontrolu nad tým, čo bude robiť väčšinový vlastník.
„Dúfam, že v nasledujúcom období – po prvýkrát vám to hovorím – budeme môcť kúpiť aspoň ďalších päť percent akcií NIS-u, pretože by sme tak mali plný vplyv a plnú kontrolu nad tým, čo by robil väčšinový vlastník, a mali by sme možnosť o niečom rozhodovať. Neboli by sme tam len niekto, kto sa skrýva za oponou a o ničom nerozhoduje. Je pre nás dôležité mať 34 percent, teda viac než tretinu, pretože vtedy môžete mať prehľad o financiách a o všetkom ostatnom,“ povedal prezident a dodal, že si myslí, že je také niečo reálne.
Zároveň vyjadril nádej, že Rafinéria v Pančeve začne pracovať o desať dní.
Pripomíname, že Republika Srbsko má v súčasnosti v spoločnosti NIS vlastnícky podiel vo výške 29,87 percenta, zhruba 50 percent vlastní spoločnosť Gazprom Neft, zatiaľ čo zvyšných približne 20 percent vlastnia menší akcionári (občania, investičné fondy a pod.).