Druhé januárové číslo týždenníka je pripravené pre čitateľov. Na titulnej strane je záber z tradičnej sánkovačky v Padine, v dedine, ktorá v tomto roku oslavuje 220 rokov od príchodu Slovákov. Mesačnou prílohou čísla je Životný štýl.
V úvodnej rubrike Týždeň, ktorá je obsahovo rôznorodejšia, sa medziiným píše o bilancovaní vlády – premiér Macut sa zmienil o vzdelávaní, reformách a Európe. Nechýba ani informácia o novej kampani zameranej na plánovanie rodičovstva, reportáž z Fruškej hory ako bielej idyly na dosah mesta, ako aj správy zo zasadnutí zhromaždení obcí Stará Pazova a Kovačica.
Na stranách rubriky Naše dediny si čitatelia nájdu príspevky o novoročnej službe v Evanjelickej metodistickej cirkvi v Kysáči, cirkevnom stretnutí hostí z Poľska a domácich v Ostojićeve, o sviatku Zjavenie Pána alebo Traja králi a je tu aj príspevok o Padine, ktorá v tomto roku oslavuje 220. výročie príchodu Slovákov. V Červenom kríži v Petrovci pripravili novoročné balíčky, v Kysáči, v Báčskom Petrovci a v Kulpíne pobudli Moto dedkovia Mrázovia a rozdali deťom balíčky.
Kultúrna rubrika ponúka čítanie o tradičnom Štefanskom programe kulpínskeho KUS Zvolen, výstave Hložany vo fotoobjektíve 2025, divadelných predstaveniach zo Slovenska v SVD, Kovačickom kalendári na rok 2026, humanitárnom duchovnom koncerte SEAVC v Kysáči a kabarete Fedora Popova v Padine. Laureátom medaily za multikultúrnosť a interkultúrnosť za rok 2025 je Miroslav Demák.
Športová rubrika prináša súvahy jesennej časti futbalových majstrovstiev aj vo FK Budúcnosť Hložany a príspevok o prípravách na majstrovskú sezónu kolkárov padinskej Doliny. V Petrovci sa uskutočnil futbalový Turnaj priateľstva 2025, čo je tiež zaznamenané v tejto rubrike.
V prílohe Životný štýl sa medziiným píše, ako sa vrátiť do bežnej reality po sviatkoch, z kozmetickej oblasti o zdravej pokožke. Spracovaná je aj téma čítanie a jeho vplyv na deti a je tu i širšia fotoreportáž z talianskeho Milána.
Na záverečnej obálke sú odmenení speváci na 59. Stretnutí v pivnickom poli – november 2025.