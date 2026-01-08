Tradičné rozdávanie vianočno-novoročných balíčkov v Bielom dvore v Belehrade je humanitárna akcia, ktorú organizuje Kráľovský dom Srbska pre zdravotne postihnuté deti vrátane detí bez rodičovskej starostlivosti, detí s vývinovými ťažkosťami a detí zo sociálne znevýhodnených rodín. Podujatie každoročne združuje viac ako tisíc detí na slávnostnom prijatí, kde dostávajú darčekové balíčky.
V tomto roku pozvanie dostali aj užívatelia Strediska pre sociálnu prácu v Kovačici, čiže užívatelia Denného pobytu, ktorý vedie Stredisko pre sociálnu prácu v čele s riaditeľkou Dušankou Petrákovou.
Počas prijatia prebiehalo rozdávanie balíčkov sprevádzané zábavným programom.
Táto akcia sa koná každoročne, najčastejšie počas novoročných a vianočných sviatkov, niekedy aj na Veľkú noc, vždy s rovnakým zameraním – pomôcť a potešiť deti.