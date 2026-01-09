1571 – spojením niekoľkých banských podnikov do jedného celku vzniklo v Banskej Štiavnici Brennerovo ťažiarstvo.
1590 – narodil sa francúzsky dvorný maliar Ľudovíta XIII. Simon Vouet, ktorého poverovali významnými verejnými zákazkami, akými bola napríklad dekorácia pre Louvre.
1728 – narodil sa anglický básnik a literárny historik Thomas Warton.
1792 – bola podpísaná mierová zmluva medzi Ruskom a Osmanskou ríšou, ktorou sa skončila rusko-rakúsko-turecká vojna (1787-1792), pričom Rusko získalo od Turecka pobrežie Čierneho mora medzi južným Bugom a Dnestrom.
1840 – narodil sa v Petrohrade aristokrat, statkár a člen Matice slovenskej Gregor Friesenhof pôsobiaci v Nedanovciach pri Topoľčanoch, kde založil prvú meteorologickú stanicu na Slovensku.
1856 – narodil sa srbský hudobný skladateľ a hudobný pedagóg Stevan Stojanović Mokranjac.
1890 – narodil sa český spisovateľ, esejista, dramatik, publicista, prekladateľ a novinár Karel Čapek.
1912 – požiar v americkej newyorskej poisťovni Equitable zničil akcie v hodnote štyroch miliárd dolárov.
1942 – v Petrovgrade (dnes Zrenjanin), Kikinde a ďalších miestach v Banáte zastrelili nemeckí okupanti počas druhej svetovej vojny 150 komunistov a sympatizantov. V ten istý deň začali maďarské okupačné orgány s hromadným zatýkaním a zabíjaním Srbov na druhej strane Tisy v Bačke. V Đurđeve, Šajkaši a Gospođinciach bolo zastrelených 60 Srbov.
2009 – zomrela Ljubica Cuca Sokićová, maliarka, posledná veľká srbská umelkyňa z generácie, ktorá medzi dvoma svetovými vojnami uviedla srbské umenie do parížskej intimistickej školy.
2014 – Niagarské vodopády zamrzli. Príčinou bola zima v USA a Kanade, ktorú priniesla polárna vlna z Arktídy. Je to fenomén, ktorý sa stáva zriedka.