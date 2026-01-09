Premiér Srbska Ðuro Macut včera večer v Banji Luke vyhlásil, že Srbsko bude naďalej zlepšovať vzťahy s Republikou Srbskou vo viacerých oblastiach a vyjadril nádej, že nasledujúce roky preukážu dôležitosť väzieb medzi našou krajinou a Republikou Srbskou.
Na recepcii pre delegácie a hodnostárov, ktorí sa zúčastnili slávnostnej akadémie pri príležitosti 9. januára, Dňa Republiky Srbskej, premiér Macut poukázal na to, že sa Srbsko bude snažiť zlepšiť špeciálne a paralelné väzby, ktoré má s Republikou Srbskou.
„Vyzývame inštitúcie Republiky Srbskej, aby reagovali na naše výzvy na spoločné budovanie vzájomných vzťahov, ktoré sú určite najuznávanejšie v oblasti kultúrnej spolupráce, ale aj v infraštruktúrnych projektoch,“ povedal a zhodnotil, že nové oblasti spolupráce sa otvárajú vo vede, zdravotníctve, ale aj v oblasti vzdelávania.
V sídle vlády Republiky Srbskej v Banji Luke bola zorganizovaná recepcia pre delegácie a hodnostárov, ktorí sa zúčastnili slávnostnej akadémie pri príležitosti osláv Dňa Republiky Srbskej. Predtým sa v sieni Borik konala slávnostná akadémia pod názvom Pahreba neuhasne, ktorej sa zúčastnilo vedenie Republiky Srbskej, delegácia Srbska na čele s premiérom Macutom, ako aj srbský patriarcha Porfirije.
Zdroj: srbija.gov.rs