Turistický športový spolok SPIRIT v spolupráci s Turisticko-lyžiarskym spolkom Železničar 11. januára organizujú Vianočný humanitárny pochod po Fruškej hore, ktorého cieľom je pomôcť tým, ktorí to najviac potrebujú.
Akcia je venovaná nadácii Hugs a všetky vyzbierané finančné prostriedky budú určené na liečbu chlapca Kenana Buljića.
Odchod autobusu číslo 74 do Popovice je naplánovaný na 8.00 hodinu, pričom autobus zastavuje pozdĺž Bulváru oslobodenia. Účastníci sa môžu na miesto štartu dopraviť aj vlastnou dopravou. Samotný pochod sa začne o 9.00 hodine.
Pochod povedie po okružnej trase s dĺžkou približne 10 kilometrov. Po jeho skončení bude nasledovať spoločné stretnutie a priateľské posedenie v turistickom dome v Popovici.
Organizátori odporúčajú teplú a pohodlnú obuv, vhodné oblečenie, čiapku, rukavice a pre istotu aj pršiplášť. Účasť na pochode je možná s minimálnymi nákladmi, a to zakúpením autobusového lístka alebo použitím vlastnej dopravy.
Záujemcovia o ďalšie informácie alebo prihlásenie sa môžu obrátiť na telefónne číslo 064/31-210-41.