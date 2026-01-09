V Hložanoch sa včera konala prvá tohtoročná akcia dobrovoľného darcovstva krvi. Podujatie prebiehalo vo veľkej sieni miestneho domu kultúry.
Ako sme sa dozvedeli od tajomníčky Červeného kríža Obce Báčsky Petrovec Mariany Valtnerovej, na akciu prišlo 15 potenciálnych darcov, z ktorých krv darovalo 13. Medzi darcami boli aj dve ženy a dvaja prvodarcovia.
Valtnerová vyjadrila vďaku všetkým ľuďom s veľkým srdcom.
Najbližšia akcia darcovstva krvi v Obci Báčsky Petrovec bude 26. februára v Báčskom Petrovci.