Keďže aj Kulpín dostal v prvých dňoch nového roka 2026 bohatú nádielku snehu, najväčšiu radosť z toho mali deti. Dni zimných prázdnin sú ako stvorené na zimné hry. V Kulpíne je najobľúbenejšou aktivitou sánkovačka, a to nie hocijaká – často vidieť dvoje, troje alebo aj viac pospájaných sánok, ktoré za sebou ťahá automobil alebo traktor.
Veľké množstvo snehu ponúka aj možnosť postaviť pekného snehuliaka. Deti, či už samy, alebo s pomocou rodičov, ich po dedine urobili hneď niekoľko. Skrášlili ich klobúkmi, mrkvami a ďalšími ozdobami. Jedného skutočného velikána však postavil Dušan Plachtinský priamo vo svojom dvore. Na vytvorenie dvaapolmetrového snehuliaka potreboval poriadnu kopu snehu, trpezlivosť, kreativitu a, pravdaže, patričné doplnky, aby tento „snežný pán“ vyzeral pestrejšie.
Nie je to prvýkrát, čo je v tomto dvore vytvorený taký veľký snehuliak. Podobný tu stál už pred rokmi.