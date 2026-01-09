Ministerstvo vnútra dnes oznámilo, že príslušníci dopravnej polície počas akcie zvýšenej kontroly premávky od 24. decembra 2025 do 8. januára 2026 skontrolovali 133 786 vozidiel a odhalili 48 902 priestupkov.
Najväčší počet vodičov, celkovo 26 957, dostal pokutu za prekročenie rýchlosti. To znamená, že povolené rýchlosť prekročil takmer každý piaty skontrolovaný vodič.
Za nepoužitie bezpečnostného pásu sankcionovali 4 891 vodičov alebo cestujúcich.
Z premávky bolo vyradených 2 705 vodičov, ktorí boli pod vplyvom alkoholu, zatiaľ čo v služobných priestoroch polície bolo zadržaných 135 vodičov, ktorí riadili vozidlo pod vplyvom psychoaktívnych látok.