49 pred naším letopočtom – prekročil Cézar rieku Rubikon a v Ríme vypukla občianska vojna.
1778 – zomrel švédsky lekár, botanik Carl Linné. Vo svojom diele Systema naturae (1735) zostavil prvú systematiku živých organizmov.
1802 – narodil sa rakúsky technik a staviteľ železníc Karl von Chega, zakladateľ horských železníc v Európe.
1863 – vo Veľkej Británii v Londýne sprístupnili prvú podzemnú dráhu (metro) na svete.
1883 – narodil sa ruský spisovateľ Alexej Nikolajevič Tolstoj.
1890 – zomrel srbský spisovateľ a lekár Laza Lazarević, jeden z najlepších srbských realistov. Právo ukončil v Belehrade a medicínu v Berlíne.
1914 – v Gbeloch objavili a navŕtali prvé ložisko ropy na Slovensku.
1917 – zomrel Buffalo Bill, vlastným menom William Frederick Cody. Bol známy pištoľník, legenda severoamerického západu a majiteľ cirkusu Buffalo Bill’s Wild West Show.
1946 – v Londýne sa uskutočnilo prvé Valné zhromaždenie OSN.