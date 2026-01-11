347 – narodil sa Theodosius I., plným meno Flavius Theodosius Flaccus, známy aj ako Theodosius Veľký. V rokoch 379 až 394 bol cisárom východu Rímskej ríše a od roku 394 posledným cisárom jednotnej Rímskej ríše.
1569 – uskutočnilo sa prvé žrebovanie anglickej lotérie.
1811 – v čase prvého srbského povstania založené boli prvé ministerstvá v Srbsku. Ministrom školstva sa stal Dositej Obradović, najučenejší Srb tej doby a rektor Veľkej školy v Belehrade.
1866 – britská loď London stroskotala počas plavby do Austrálie. Zahynulo približne 231 ľudí.
1877 – zomrel v Dolnom Kubíne štúrovský básnik a autor textu hymny Nad Tatrou sa blýska Janko Vlastimil Matúška.
1878 – v srbsko-tureckej vojne srbské vojsko oslobodilo mesto Niš.
1922 – Léonard Thomson (14) bol prvým diabetickým pacientom, ktorému v General Hospital v Toronte podali inzulín.
1946 – albánske Ústavodarné národné zhromaždenie zrušilo monarchiu a vyhlásilo Albánsku ľudovú republiku.
1966 – zomrel švajčiarsky avantgardný sochár Alberto Giacometti.
2007 – Vietnam sa stal 150. členom Svetovej obchodnej organizácie (WTO)
2009 – zomrel v Bratislave básnik a prekladateľ Milan Rúfus. Medzi jeho najznámejšie zbierky patria Až dozrieme, Chlapec, Zvony, Stôl chudobných, Kolíska, Chlapec maľuje dúhu, Čakanka a iné.