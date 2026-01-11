Podľa údajov Republikového štatistického ústavu predstavoval priemerný plat v októbri 2025 v Obci Stará Pazova 103 975 dinárov. Medián mzdy, teda výška platu, akú zarába najväčší počet zamestnancov, sa však viac približuje realite, bol priemere 81 443 dinárov.
Jednoznačne najvyšší priemerný plat majú obyvatelia Belehradu a Nového Sadu, čo nie je prekvapujúce, pretože výšku miezd v týchto mestách okrem sídiel najúspešnejších firiem ovplyvňuje predovšetkým verejný sektor, kde sú platy bežne vyššie ako v reálnej ekonomike.
Pri porovnaní s okolitými sriemskymi obcami je možné vidieť, že priemerný plat je o niečo vyšší v Obci Inđija (priemer 106 109 dinárov a medián 83 115 dinárov ), zatiaľ čo v obciach Ruma a Pećinci je o niečo nižší (priemer 99 070 dinárov a medián 77 601 dinárov).
Priemerná mzda (brutto) vypočítaná za október 2025 predstavovala 153 153 dinárov, zatiaľ čo priemerná čistá mzda (netto) bola 110 670 dinárov.
Rast brutto miezd v období od januára do októbra 2025 v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka predstavoval nominálne 11,3 % (reálne o 6,9 %), pričom priemerná netto mzda bola nominálne vyššia o 11,2 % (reálne o 6,8 %).
V porovnaní s rovnakým mesiacom predchádzajúceho roka bola priemerná brutto mzda za október 2025 nominálne vyššia o 12,5 % (reálne o 9,4 %), pričom priemerná netto mzda je nominálne vyššia o 12,3 % (reálne o 9,2 %). Mediánová netto mzda za október 2025 bola 86 695 dinárov, čo znamená, že do uvedenej sumy zarábalo 50 % zamestnancov.
Zdroj: Republikový štatistický ústav