Matica slovenská spustila celoslovenskú výzvu, ktorej cieľom je spoločne si pripomenúť Ľudovíta Štúra.
Dnes, 12. januára, si pripomíname 170. výročie úmrtia Ľudovíta Štúra. Pri tejto príležitosti Matica slovenská pozýva matičiarov a priaznivcov MS z celého sveta, aby sa zapojili do spoločnej spomienky.
„Odfoťte sa pri pamätníku, soche či pamätnej tabuli Ľudovíta Štúra alebo štúrovcov vo vašom okolí a pošlite nám svoju fotografiu na e-mail: media@matica.sk,“ uvádza sa v oznámení.
Fotografie je potrebné zaslať do 13. januára 2026. Do správy je potrebné uviesť miesto, kde bola fotografia urobená, a meno autora (nepovinne).
Fotografie budú následne uverejnené na sociálnych sieťach Matice slovenskej, ako aj na jej webovej stránke.
„Ukážme spoločne, že Štúrov odkaz je stále živý – naprieč celým Slovenskom,“ odkazujú organizátori.