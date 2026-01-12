Pri príležitosti 33. výročia vzniku Slovenskej republiky v sobotu 10. januára prezident Slovenskej republiky Peter Pellegrini udelil najvyššie štátne vyznamenania 22 osobnostiam za ich mimoriadne zásluhy v oblasti kultúry, športu, umenia, spoločenského života a šírenia dobrého mena Slovenska doma i v zahraničí.
Medzi ocenenými sú aj Slováci žijúci v zahraničí, ktorí sa dlhodobo a systematicky podieľajú na pozitívnej prezentácii Slovenskej republiky vo svete.
Z radov Slovákov žijúcich v zahraničí získal Rad Bieleho dvojkríža III. triedy Pavel Babka z Kovačice, dlhoročný propagátor insitnej tvorby vojvodinských Slovákov, majiteľ Galérie a zakladateľ Nadácie Babka v Kovačici. Babka je jedným z prvých a najpriebojnejších iniciátorov zápisu kovačického insitného umenia do zoznamu UNESCO, ktoré bolo zapísané v decembri 2024.
Zdroj: ÚSŽZ