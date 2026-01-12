V priestoroch Mládežníckej siene kovačického Domu kultúry 3. októbra v piatok 9. januára vedenie a členovia MOMS Kovačica usporiadali spomienkové stretnutie venované 35. výročiu obnovenia činnosti Miestneho odboru Matice slovenskej v Kovačici.
Matičiari a ich hostia si počas večierka zaspomínali na snahu a obetavosť mnohých, ktorí stáli pri obnovení MOMS Kovačica, ako aj tých, ktorí boli za týchto 35 rokov aktívni a činní. Stretnutie bolo príležitosťou pripomenúť si aj význam matičnej činnosti a ľudí, ktorí sa zaslúžili o jej kontinuitu.
Večierok dolnozemskou matičnou hymnou Po nábreží koník beží otvorili členky ženskej speváckej skupiny Kovačičanky pod vedením Martina Torňoša. K spevu sa pridali aj prítomní matičiari a ich hostia, po čom odzneli pozdravné slová predsedníčky MOMS Kovačica Aničky Chalupovej.
Večierok bol popretkávaný hudobnými bodmi v podaní Kovačičaniek za sprievodu harmonikára Torňoša, ako aj rozhovormi s bývalými predsedníčkami MOMS Kovačica, prednesom písaného slova v podaní Márie Kotvášovej-Jonášovej, profesorky slovenčiny vo výslužbe, spisovateľky pre deti a mládež a dlhoročnej členky MOMS Kovačica, a výstavou fotografií autora Pavla Jonáša, aktuálneho tajomníka MOMS Kovačica, ktorý zároveň prečítal text o 35-ročnej činnosti prečítal autorky Anny Andrey Holíkovej.
Medzi respondentmi sa vystriedali bývalé predsedníčky, a to Katarína Stanová (2001 – 2005), najstaršia bývala predsedníčka MOMS Kovačica, a Zuzana Lenhartová (2009 – 2013), súčasná podpredsedníčka MSS pre Banát, ktoré spomínali na obdobie svojho pôsobenia a činnosť MOMS.
O pôsobení a prínose nebohého Pavla Baláža, ktorý bol predsedom MOMS Kovačica v dvoch mandátoch (2005 – 2009 a 2021 – 2023) a podpredsedom MSS pre Banát (2009 – 2023), ako aj predsedom Memoriálneho strediska Dr. Janka Bulíka, hovoril aktuálny predseda Memoriálneho stradiska Dr. Janka Bulíka Ján Dišpiter, ktorý je aj príbuzným Pavla Baláža. Rozhovory viedla novinárka a podpredsedníčka MSS pre Banát Olinka Glóziková-Jonášová.