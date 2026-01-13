V dňoch 15. a 16. januára 2026 sa v Bratislave uskutoční podujatie Dolnozemská knižná žatva, na ktorom budú prezentované knižné novinky dolnozemských Slovákov.
Zastúpení budú Slováci z Maďarska, Rumunska a Srbska.
Podujatie sa uskutoční v budove Národného osvetového centra (NOC) na Námestí SNP 12 v Bratislave, na 1. poschodí.
V čase od 11.00 do 16.00 hodiny bude prebiehať výstava knižných vydaní Slovákov z Maďarska, Rumunska a Srbska a od 16.00 do 18.00 hodiny sa uskutočnia prezentácie knižných noviniek.
Vo štvrtok 15. januára sa predstavia Slováci z Maďarska a Srbska a v piatok 16. januára Slováci z Rumunska a Srbska.
Na jednotlivých prezentáciách sa zúčastnia viacerí predstavitelia našich komunít. Podujatie bude moderovať Mária Katarína Hrkľová.
Vstup je voľný.
Organizátormi podujatia sú za Kultúrnu a vedeckú spoločnosť Ivana Krasku v Nadlaku Ľudmila Šomráková, predsedníčka KVSIK, a Pavel Hlásnik, koordinátor projektu.