Prezident Srbska Aleksandar Vučić včera pricestoval do Abú Zabí a dnes sa zúčastnil na otvorení Týždňa udržateľnosti 2026, jedného z najväčších globálnych stretnutí v oblasti udržateľného rozvoja.
Pri tejto príležitosti vyjadril odhodlanosť, aby Srbsko preukázalo pripravenosť výrazne prispieť k cieľom udržateľnosti, ako aj nadviazať spoluprácu s čo najväčším počtom partnerov, investorov a inovátorov, ktorí môžu ponúknuť udržateľné riešenia na urýchlenú realizáciu našich veľkých a ambicióznych plánov.