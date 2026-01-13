Prezident Slovenskej republiky Peter Pellegrini, predseda vlády Robert Fico a predseda parlamentu Richard Raši oznámili, že Slovensko už nebude vojensky pomáhať Ukrajine.
Rozhodnutie bolo potvrdené po spoločnom stretnutí, na ktorom zdôraznili význam posilňovania suverénneho vystupovania štátu, informuje portál Aktuality.sk.
Prezident Pellegrini uviedol, že traja lídri vysielajú signál spoločného vedenia zahraničnej aj vnútornej politiky a že sú schopní otvorene a konštruktívne diskutovať o všetkých otázkach. Zdôraznil, že Slovensko nebude posielať vojakov na Ukrajinu ani sa nebude podieľať na garanciách za veľké pôžičky Európskej komisie.
Robert Fico poukázal na to, že Európska únia je pre Slovensko naďalej životným priestorom, zároveň však upozornil na hlbokú krízu v Únii a na potrebu suverénneho vystupovania krajiny v medzinárodných otázkach.
Vyzval vládnu koalíciu, aby konala jednotne a chránila národné záujmy v náročných časoch.