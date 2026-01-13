Transport surovej ropy pre Rafinériu ropy v Pančeve prostredníctvom Jadranského ropovodu (JANAF) sa oficiálne začal.
Ministerka baníctva a energetiky Dubravka Đedovićová-Handanovićová už skôr uviedla, že dnes po takmer 100 dňoch dorazí pre NIS prvá surová ropa cez JANAF a dodávky budú prebiehať počas tohto týždňa. To zároveň znamená, že Rafinéria v Pančeve by mala začať s prevádzkou okolo 16. januára a prvý naftový produkt z výroby by sa mal dostať na trh približne 26. alebo 27. januára.
Ministerka tiež uviedla, že očakáva úspešné ukončenie rokovaní medzi Gazpromnjeftom a spoločnosťou MOL o odkúpení ruského podielu v spoločnosti NIS a že OFAC predĺži licenciu na činnosť spoločnosti.
„V utorok ráno dobré správy – po takmer 100 dňoch dorazí prvá ropa Jadranským ropovodom. Ide približne o 85 000 ton, ktoré budú dodávané počas tohto týždňa. To znamená, že Rafinéria v Pančeve začne prevádzku okolo 16. januára, v každom prípade pred koncom týždňa. Očakávame, že prvý diesel vyjde z výroby a bude na trhu približne 26. alebo 27. januára,“ povedala Đedovićová-Handanovićová.